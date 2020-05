Mais de 12 mil eleitores de Gurupi, Aliança, Cariri e Crixás tiveram títulos cancelados

Num cenário de disputa pré-eleitoral morno devido a pandemia do Covid-19, os eleitores que fazem parte da 2ª Zona Eleitoral, mostraram mais uma vez o desinteresse de participar da escolha de seus representantes. Somente em Gurupi, 10.895 eleitores não regularizaram a situação eleitoral e tiveram os títulos cancelados.

por Wesley Silas

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, os eleitores com os títulos cancelados por ausência às urnas em três pleitos consecutivos, tiveram até o dia 6 de maio para enviar requerimento de regularização via titulo net.

Na 2ª Zona Eleitoral, o município de Aliança do Tocantins conta no momento 3.978 eleitores aptos a votar e 899 tiveram seus títulos cancelados. Em Cariri o número de eleitores aptos a votar é 3.418 e 452 tiveram títulos cancelados, Crixá possui 1.447 eleitores aptos a votar e 189 tiveram títulos cancelados. Gurupi, considerada como o terceiro maio colégio eleitoral do Tocantins possuiu no momento 54.239 eleitores e 10.895 tiveram seus respectivos títulos cancelados.

“Os cartórios eleitorais tem até dia 3 de junho para análise dos requerimentos de regularização de títulos e envio ao TSE. Somente após o processamento dos dados pelo TSE é que será divulgado o eleitorado apto em cada município”, informou a assessoria de Comunicação do TRE.