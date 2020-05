Mais de 07 mil pessoas infectadas | Dimas quer tirar o véu da subnotificação da Covid-19 e diz que Araguaína é a cidade que mais realiza teste no Estado

O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, confirmou ao Portal Atitude que sua cidade é a que mais realiza teste para Covid-19 no Tocantins e por isso a previsão é que a cidade tenha mais de 07 mil pessoas infectadas. “Somos a cidade que mais testes realiza no Tocantins e, proporcionalmente, uma das que mais realiza testes no Brasil”, explica. Ele disse que na próxima semana a Prefeitura em parceria com a UTF irá realizar uma pesquisa epidemiológica para ter parâmetros confiáveis.

por Wesley Silas

O prefeito de Araguaína contextualizou ao Portal Atitude conteúdo de parte de um áudio de uma entrevista dele a uma rádio compartilhado nas redes sociais. No áudio ele considera que cada caso em Araguaína poderá ter disseminado outros 10 caso. Nos cálculos de Dimas, Araguaína chegou a 788 casos confirmados devido ao grande número de teste que estão sendo realizados e os números reais podem ter ultrapassado 7 mil casos de Covid-19.

“A conta é a seguinte: Lugares que testam muito, possuem 5 (cinco) assintomáticos por confirmado e lugares que testam pouco existem 15 assintomáticos por confirmado. Somos a cidade que mais testes realiza no Tocantins e, proporcionalmente, uma das que mais realiza testes no Brasil. Sendo assim, se considerarmos uma conta intermediária, 10 assintomáticos por confirmado, temos 8.000 que estão infectados ou, na mesma proporção, já curados. Nossa proporção hoje é de 27% de curados. Então: 2.100 curados e 5.900 infectados. Veja que o problema é grande e a solução não é nada simples, porque 8.000 pessoas é igual 4,5% de nossa população, apenas”, explicou o prefeito.

O que diz o relatório Situacional

O Portal Atitude teve acesso ao último relatório situacional do Grupo de Trabalho no Enfrentamento da COVID-19 da Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins publicado na última quinta-feira, 14. Ele mostra o detalhamento das amostras recebidas e analisadas pelo LACEN-TO, quando foram contabilizados 1.179 casos no estado, no entanto o Boletim do Lacen mostrou que hoje foram contabilizado 1.809 casos confirmados da doença.

Conforme o documento (acesse aqui no link), do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (LACEN-TO), responsável pela realização dos testes de RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real), Araguaína realizou até o dia 14 de maio 1456 amostras de Araguaína, Palmas 1.006, Gurupi 221 amostras e Cariri 184, totalizando no geral 3.728 amostras de RT-PCR, entre os 139 municípios do Tocantins.

O Relatório Situacional, desenvolvido pela área técnica da SES, tem conteúdo atualizado semanalmente, com vários dados relevantes ao enfrentamento à Covid-19 é público e pode ser compartilhado.

Leitos hospitalares

Conforme o prefeito, Ronaldo Dimas, há alguns dias ele fez uma contabilidade junto com o Secretário Estadual de Saúde, e os dados da época apontaram que o município necessitaria, no mínimo, de novos 40 leitos, sendo que o ideal seria 240 leitos ter tranquilidade na região. De acordo com o prefeito no momento há 41 pacientes internados com Covid-19 e a rede hospitalar do município disponibiliza de 72 leitos. Ele informou ainda que irá conseguir ampliar 44 leitos na estrutura, podendo alcançar 139 leitos no geral com 54 UTIs, porém, no momento são disponibilizados na rede hospitalar pública do município 30 UTIs.

Pesquisa epidemiológica

Para dar transparência e ter parâmetros para o enfrentamento da Covid-19 no município, Dimas fez uma parceria com a UFT para realização de uma pesquisa epidemiológica.

“Na próxima semana começaremos a pesquisa epidemiológica com a UFT. Aí teremos parâmetros confiáveis, os quais nos darão números bem próximos da realidade. Espero”, disse o prefeito.

