Mãe tamanduá e filhote são resgatados em bairro de Gurupi

Em menos de uma semana este já é o terceiro caso envolvendo captura de animais silvestres na zona urbana de Gurupi.

Por Régis Caio

O último caso foi registrado pelo Corpo de Bombeiros na madrugada desta terça-feira (21) no bairro Waldir Lins. Um tamanduá-bandeira fêmea foi flagrado carregando um filhote nas costas na rua do bairro.

“Realizamos a captura do animal que se encontrava circulando em via urbana, colocando em risco a sua vida e a integridade das pessoas que transitavam pelo local. Com a utilização de bastão para captura de animais e a gaiola, realizamos a apreensão do animal e posteriormente procedemos com a sua soltura, sem ferimentos, em seu habitat natural”, disse o comandante Guimarães Filho.