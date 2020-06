Mãe do jornalista Iran França falece vítima de Covid-19 em Gurupi

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que nesta sexta-feira, 05, ocorreu a terceira morte por Covid-19 de paciente do município.

Da Redação

A senhora Ilarine da Costa França, conhecida como Vovó Lala, de 74 anos, mãe do jornalista Iram França, deu entrada no dia 18 de maio e procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com febre, tosse e dores no corpo. Diabética, evoluiu para um quadro com insuficiência respiratória e foi encaminhada ao Hospital Regional de Gurupi (HRG) na mesma data.

No Hospital permaneceu na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sempre com quadro clínico considerado grave até esta sexta-feira não resistindo e indo a óbito. Vovó Lalá deixou 04 filhos, 11 netos e 04 bisnetos.

A primeira morte por Covid-19 em paciente de Gurupi ocorreu no dia 09 de maio de 2020. Um caminhoneiro de 56 anos de idade que estava internado no HRG. O homem era ex-fumante, hipertenso e possuía histórico de internação por doenças respiratórias como pneumonia. A segunda morte foi de uma senhora de 65 anos, hipertensa e diabética. Ela também foi atendida na UPA no dia 02 de maio, encaminhada ao HRG e depois ao Hospital Geral de Palmas e faleceu no dia 24 de maio de 2020