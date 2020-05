Lombadas são implantadas na BR-153 do perímetro urbano de Gurupi

O objetivo é diminuir a velocidade dos veículos que trafegam pela rodovia. O local era alvo de reclamações dos gurupienses após as retiradas dos pardais eletrônicos no ano passado.

Por Régis Caio

Uma parceria envolvendo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) e a Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT) de Gurupi culminou nesta terça-feira (12) na implantação das lombadas no município gurupiense.

Segundo o presidente da AMTT, Leon Barcelos, serão seis lombadas e lombofaixas ao longo da travessia urbana da BR-153. “Instalamos nos trevos da Rua 07, 20 e Sul de Gurupi”, disse Leon.

A Retirada dos redutores eletrônicos (radares) no perímetro urbano da BR-153 em Gurupi no ano passado se tornou uma ameaça de acidente para 40% da população de Gurupi que necessitava de atravessar a rodovia para ir e retornar do trabalho, escola e bancos.

O assunto inclusive chegou a ser debatido na Câmara de Municipal com requerimentos apresentados pelos vereadores Ataíde Leiteiro (Cidadania), André Caixeta (PSB), César da Farmácia (DEM) e Ivanilson Marinho (SD).