Live | Médica intensivista de hospital espanhol debaterá com Dimas sobre protocolos científicos que reduziu taxa de mortalidade de 20% para 1,8%

Segundo a Prefeitura de Araguaína, durante a live com coordenadora científica da Universidade de Zaragoza e médica intensivista no Hospital HM Puerta del Sur, Marina Bucar, o prefeito Ronaldo Dimas irá debater método terapêutico replicado em Araguaína e que, dependendo da prescrição médica de cada caso, pode ser receitado hidroxicloroquina e zinco casos leves e moderados em isolamento domiciliar e para os casos com necessidade de internação, a prescrição de anticoagulante e corticoide. Na manhã desta segunda-feira, 11, foram confirmados 31 novos casos positivos em Araguaína que passou a ter 287 casos, sem nenhum óbito.

O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, fará nesta terça-feira, 12 de maio, às 11 horas, uma reunião on-line com a médica Marina Bucar, que atua na Espanha no combate à covid-19. O encontro será transmitido ao vivo na fanpage da Prefeitura de Araguaína no Facebook.

Marina Bucar mora em Madri, onde é coordenadora científica da Universidade de Zaragoza e médica intensivista no Hospital HM Puerta del Sur. Seus protocolos científicos trataram mais de 600 pacientes com o coronavírus, reduzindo a taxa de mortalidade de 20% para 1,8%.

Na live, que contará também com a participação do corpo clínico do Instituto Saúde e Cidadania (ISAC), a especialista falará sobre sua experiência no enfrentamento à covid-19.

O objetivo é debater, difundir e tirar dúvidas sobre o método terapêutico replicado em Araguaína e que, dependendo da prescrição médica de cada caso, pode ser receitado hidroxicloroquina e zinco casos leves e moderados em isolamento domiciliar e para os casos com necessidade de internação, a prescrição de anticoagulante e corticoide.

Esta já é a quinta reunião on-line transmitida pelas redes sociais da Prefeitura em que são discutidas as medidas adotadas pelo Município no combate à covid-19. As outras lives foram realizadas nos dias 13, 25 e 27 d abril e no dia 7 de maio.

O link para ter acesso à reunião desta terça-feira é https://bit.ly/2LhIFk3