Levantamento nacional mostra que proliferação da Covid-19 no Tocantins está em desaceleração

por Jesuíno Santana Jr.



Relatório da Covid-19 Analytics, ferramenta criada por um grupo de professores da Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), mostrou que seis estados brasileiros, entre eles o Tocantins, apresentam desaceleração de novos casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo site da Veja nessa quinta-feira, 18.

De acordo com a reportagem, o dado aferido que indica o número efetivo de reprodução do vírus no país, é referente até essa quarta-feira, 17. Dos 27 estados brasileiros apenas Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Roraima e Tocantins estão com uma taxa de retransmissão do vírus inferior a 1. “Ou seja, a média de novos infectados para cada pessoa já infectada está abaixo de uma pessoa. O número significa que a pandemia está reduzindo nestes estados”, informou a Veja.

Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta sexta-feira, 18, o Tocantins conta com 7.956 casos confirmados de Covid-19, sendo que 4.983 pacientes já estão recuperados e 2.814 estão em isolamento domiciliar ou hospitalar. Até o momento foram registrados 159 óbitos.