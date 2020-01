Leandro Karnal palestra em aula inaugural da rede municipal de Paraíso do Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

Educadores da Rede Municipal de Educação de Paraíso do Tocantins e outros educadores convidados participaram na tarde desta segunda-feira, dia 27, no Salão de Eventos do Solar Acqua Park, da edição de 2020 da Aula Inaugural do Município, que contou com palestra do professor e escritor, Leandro Karnal.

Promovida pela Prefeitura de Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o evento dá início as atividades educacionais nas escolas municipais. O Vice-Prefeito Celso Morais, representou o Prefeito Moisés Avelino na oportunidade, que contou ainda com as presenças da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Lizete Coelho, além de vereadores e representantes de entidades.

Durante sua palestra, Leandro Karnal falou sobre suas experiências como professor e perspectivas para a educação no Brasil, abordando assuntos como a relação do professor com alunos e comportamentos em sala de aula. Em entrevista, Karnal destacou a importância de participar de eventos como este. “É um privilégio conversar com professores do Brasil inteiro e me sinto honrado em está com os professores aqui de Paraíso do Tocantins, pois todos temos problemas similares, como disciplina, organização de conteúdo, orientações de currículo, são problemas muito parecidos, mas cada um dentro de uma realidade distinta, por isso é muito bom que possamos trocar ideias”, reforçou.

O Vice-Prefeito Celso Morais comemorou o sucesso de mais uma Aula Inaugural em Paraíso. “Hoje tivemos a oportunidade de termos como convidado especial o Professor Leandro Karnal, que é uma referência em educação, e de contar com a presença dos servidores da gestão municipal e outros educadores. Tenho certeza que nossos professores começarão mais um ano letivo com motivação e empenho para desenvolver uma educação de qualidade para nossas crianças e adolescentes”, ressaltou.

A Secretária Lizete Coelho também falou da importância do evento neste momento, em que se inicia mais um ano letivo. “Foi uma grande palestra, onde foi tratado sobre o que realmente acontece na sala de aula, o comportamento dos professores e as relações de aprendizado, que com certeza ajudará o professor no dia-dia de sala de aula”.

Após a Aula Inaugural, os profissionais da Rede Municipal de Educação terão esta semana dedicada ao planejamento escolar. As aulas, em todas as Unidades Escolares de responsabilidade da Prefeitura de Paraíso terão início na próxima segunda-feira, dia 3.