Laurez se compromete em cumprir piso dos professores e dos agentes comunitários de saúde e SISEMG defende paridade entre todos servidores

Um dos desafios do próximo prefeito de Gurupi será corrigir as desigualdades salariais dos servidores públicos municipais da Prefeitura de Gurupi por meio de uma política de uniformização dos servidores público. Sobre este assunto o Portal Atitude ouviu a Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gurupi (SISEMG), Lucileia Barbosa do Nascimento, que numa época de enfraquecimento das forças sindicais, ela conseguiu em pouco templo elevar de 200 para 700 o número de filiados.

por Wesley Silas

Um dos grandes desafios das prefeituras do Brasil e do Tocantins é cumprir os diretos salariais dos servidores públicos. Um deles é o cumprimento dos piso salarial do professores que neste ano teve alta de 12,84% e passou de R$ 2.557,74 em 2019 para R$ 2.886,74 neste ano, bem acima do IPCA (índice que mede a inflação) que fechou o ano de 2019 com 4.31%. O piso dos salários do professores é definido pelo Governo Federal por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que são recursos repassados do Governo federal para os municípios.

Segundo a presidente do SISEMG, Lucileia Barbosa, conhecida como Luci, no dia 14 de janeiro os representantes dos servidores públicos da Prefeitura de Gurupi tiveram uma reunião com o prefeito Laurez Moreira para tratar do Reajuste Salaria dos servidores públicos municipais e também das categorias que possuem piso salaria nacional.

“O Prefeito afirmou que vai cumprir o piso dos Professores correspondente a 12,84% e dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemias (ACE) de 12,00%. Quanto ao Reajuste salarial dos demais servidores vai continuar a conceder tão somente a inflação oficial”, disse Luci.

Ela explicou ainda que na mesma reunião foi levado ao gestor municipal “a inexistência de valorização dos servidores públicos municipais de Gurupi, acarretando uma imensa desigualdade salarial e não havendo nenhum planejamento da gestão para sanar essa problemática”.

Compromissos com a classe

Segundo a sindicalista durante a reunião foi cobrado a efetivação do PCCR dos servidores municipais de Gurupi.

“Foi um compromisso assumido no início de 2019 tanto para a Presidente da Associação quanto para a Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gurupi, inclusive foram realizadas várias reuniões com a Secretária de Administração e Procuradores; porém, há uma dificuldade enorme de fazer cumprir a lei do próprio executivo”, defendeu Luci.

A sindicalista lamentou a falta de um política salarial uniforme por parte do Executivo Municipal que ofereça paridade a todos os servidores.

“Deixar uma grande maioria dos servidores apenas com o índice inflacionário de 4,48% não é justo”, disse Luci.

Segundo ela, o Sindicato vai continuar insistindo para que o “reajuste seja acima da inflação uma vez que os cargos comissionados foram favorecidos com percentual maior que a inflação”.

No final da entrevista, Luci lembrou que o “Sindicato tem ação judicial contra o município de Gurupi para obrigar a fazer o enquadramento dos servidores no PCCR tanto do administrativo quanto da saúde”.