Laurez diz que recurso para o Parque Pouso do Meio foi viabilizado pelo senador Eduardo Gomes Avalie esse post Avalie esse post

Na manhã desta sexta-feira (10) o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, comentou durante um evento no Centro de Convenções que o Parque Pouso do Meio será feito com recurso disponibilizado pelo senador Eduardo Gomes (MDB). “Será um dos lugares mais bonitos do Estado do Tocantins”, destacou o prefeito.

Por Régis Caio

Segundo o prefeito, foi destinado através do senador Eduardo Gomes um recurso de R$ 12 milhões para a construção do Parque Pouso do Meio. “Vai ser um dos lugares mais bonitos do Tocantins onde as pessoas terão oportunidade para saírem e se divertirem. Agradecemos ao senador Eduardo Gomes por ter conseguido esta viabilização”, disse o prefeito.

Outras Obras

Laurez comentou ainda que será feita a ampliação da Central de Abastecimento de Gurupi (Ceasa). Esta reforma também foi adquirida por meio do senador Eduardo e custará quase R$ 5 milhões.

Outra obra anunciada e com a expectativa de ser entregue em Gurupi neste ano é a reforma da praça Santo Antônio. “Será uma praça com fonte luminosa, parque infantil e será feita com recurso próprio”, completou.

Ouça a entrevista com o Prefeito Laurez Moreira