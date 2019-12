Laurez diz que Gurupi encontra-se 100% em arrecadação, LRF e na capacidade de cumprir pagamentos Avalie esse post Avalie esse post

Durante lançamento de obra e da assinatura do contrato da construção do Centro de Atividades do Sesc, o prefeito de Gurupi fez uma breve avaliação do penúltimo ano da sua gestão. “Muitas pessoas me perguntam porque que neste mandato estou fazendo mais obras do que no mandato passado. Eu digo é porque eu sucedi Laurez Moreira e ficou mais fácil”, disse o prefeito sem perder a modéstia. Ele voltou a reafirmar que finalizará o seu mandato com 100% da cidade pavimentada.

por Wesley Silas

O prefeito de Gurupi antecipou sua expectativa para 2020 -; ano que acontecem as eleições municipais no momento em que fervilha nos bastidores, depois de algumas dúvidas, a quase certeza que Laurez Moreira deverá carimbar o nome do Secretário de Saúde, Gutierres Torquato para sucedê-lo.

“Estou muito feliz com o ano de 2020 porque temos muitas coisas para entregar. Vamos concluir 100% da pavimentação asfáltica em Gurupi, vamos reestruturar as praças Santo Antônio, a do setor Medeiros na saída para a cidade de Dueré e, pela conversa que eu tive em Brasília, vamos fazer esta praça com quadra de esporte e será um negócio espetacular. Outras praças que vamos fazer são as dos setores Sol Nascente, no Tocantins II e outra no setor Bom sossego que estão já no projeto e bem encaminhadas”, disse.

Critica a Câmara de Palmas e elogios à de Gurupi

No momento em que a Câmara de Gurupi passa pela inquisição popular devido a votação do aumento no número de vereadores e do salários para 2021, o prefeito não poupou elogios aos vereadores da sua base. Um dos pontos enaltecido pelo por Laurez Moreira foi a economia que a Casa de Leis fez para construção do um prédio próprio.

“Até hoje Palmas não tem sede própria da Câmara e eu acho o absurdo do absurdo e também achei um absurdo a Câmara de Gurupi não ter sua sede própria, mas desde o primeiro dia do meu mandato eu venho falando com os vereadores e eles corretamente criaram o fundo e hoje têm recursos na conta e estão licitando para fazer a Câmara Municipal. Então, vocês vão ficar na história de Gurupi como os vereadores que mudaram a realidade de Gurupi e é uma Câmara que tem nos dado todo apoio e tem feito um belo trabalho”, disse o prefeito ao se dirigir aos vereadores presentes.

Laurez garantiu ainda que em 2020 irá “caminhar nas ruas de Gurupi” para ajudar a reeleger os atuais vereadores da base que buscarão a reeleição.

“É muito bom olhares as histórias desses vereadores porque se o prefeito tem conseguido fazer muitas obras em Gurupi é porque tem tido a tranquilidade de governar com eles. Eles nunca chegaram chantageando para levar vantagem próprias. Então, Gurupi vai ter sua sede próprio primeiro que a Capital e eles têm muito mais dinheiro”, disse.

Superação dos problemas enfrentado no primeiro mandato

Laurez Moreira lembrou de espaços ociosos como uma antiga indústria de Arroz na entrada sul da cidade e da área do DNIT que foi convertida para o município de Gurupi e será construído o Parque Filó Moreira.

“Quando eu assumi eu vi as áreas de Gurupi que tinham problemas, como a do Arroz Araguaia onde está sendo construído um belo Shopping Center e um condomínio fechado. Outro sonho meu era mudar a área do DNIT e nós conversamos em Brasília, com a ajuda do Gutierres quando ele era Secretário de Administração, e agora conseguimos viabilizar o repasse da área para o município. Nesta área serão construídas obras como o Sesc com quase R$ 30 milhões em investimentos, a Câmara Municipal com R$ 5 milhões, o GurupiPrev com R$ 1,8 milhão e o Fórum R$ 10 milhões. Só nestas obras serão quase R$ 50 milhões. Então é muito dinheiro que vai circular na economia de Gurupi e dar emprego para muitos pais de famílias”, disse.

Gurupi 100%

Seguindo no discurso positivista de gestão, o prefeito disse que o próximo gestor irá encontrar a cidade 100% na questão fiscal.

“Ontem eu liguei para o superintendente da Caixa e perguntei qual era a situação da Prefeitura de Gurupi e ele disse que estava AAA. Esta é a melhor avaliação que o município tem e não tem nenhum estado brasileiro nesta situação. AAA quer dizer o município está 100% em termo de arrecadação, 100% na Lei de Responsabilidade Fiscal e 100% na condição de cumprir pagamentos”, disse.

“Vocês observem o Estado que está há 03 anos ou mais com o dinheiro de um financiamento aprovado, não tem condições de assinar porque está lá na letra D e C. Então, eu fico muito feliz em ver Gurupi numa situação desta fazendo obras e, graças a Deus, as coisas estão em dia”, alfinetou.

Sucessor dele mesmo…

Para o prefeito o seu primeiro mandato oportunizou para ele criar condições para que sua gestão tivesse melhores resultados no segundo mandato.

“Muitas pessoas me perguntam porque que neste mandato estou fazendo mais obras do que no mandato passado. Eu digo é porque eu sucedi Laurez Moreira e ficou mais fácil e no segundo mandato a cidade já estava com as máquinas e não teve que comprar usina de asfalto, caminhões, patrol e tivemos ainda que pagar contas das gestões anteriores que são muitas, mas já estão diminuindo”, disse.