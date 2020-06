Laurez da posse para Soró e Pakalolo

Na manhã desta segunda-feira (01), o Prefeito de Gurupi Laurez Moreira empossou em seu gabinete Antonio Carlos Pakalolo como novo secretário municipal de saúde e Sérgio Vieira Marques, o Soró, como secretário chefe de gabinete. Devido a Pandemia de Covid-19 e às recomendações preventivas, a solenidade foi restrita apenas aos secretários.

Via Ascom

Pakalolo deixa a chefia de gabinete para assumir a saúde, que era gerida até a última sexta-feira (29) pelo Gutierres Torquato. Já o Soró assume como chefe de gabinete dois meses após ter tomado posse também como secretário municipal de juventude e esportes. Ele estará à frente das duas pastas.

Para o prefeito Laurez Moreira, são dois nomes experientes que já demonstraram competência na gestão pública. “Tanto o Soró como o Pakalolo são nomes já conhecidos da nossa gestão e já fizeram serviços relevantes ao município. Tenho grande confiança que eles farão um grande trabalho nestas duas novas pastas que estarão à frente”, disse o prefeito.

Pakalolo agradeceu a confiança do Prefeito Laurez Moreira e comentou sobre a nova etapa. “Sinto-me honrado com mais essa missão oferecida pelo prefeito Laurez e toda sua confiança depositada ao meu trabalho. O desafio é não só manter, mas também buscar melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população após uma excelente gestão do Gutierres na pasta”, afirmou.

Soró também mostrou gratidão à confiança depositada em seu nome para exercer mais uma importante função. “Espero corresponder à expectativa e dar continuidade ao bom trabalho feito pelo Pakalolo na chefia de gabinete. Agradeço ao prefeito Laurez por mais esta oportunidade e espero contar com o apoio dos amigos e de toda a equipe da gestão para juntos desenvolvermos um bom trabalho”, comentou Soró.

Perfis

Antônio Carlos Aparecido Barbazia (Pakalolo): É professor de carreira do Município de Gurupi e do Estado do Tocantins. Foi chefe de gabinete da Presidência da Fundação UnirG; secretário municipal de educação de Gurupi; diretor do Dertins, coordenador do Naturatins em Gurupi e chefe de gabinete da Prefeitura de Gurupi por 3 anos. Agora, assume a secretaria municipal de saúde.

Sérgio Vieira Marques (Soró): Atuou como assessor de Eduardo Siqueira Campos em seus mandatos como deputado (estadual e federal), como prefeito de Palmas e senador; foi eleito vereador em Gurupi no ano de 1996 e reelegeu-se para o mesmo cargo em 2000; foi diretor da TV Jovem Gurupi e depois assumiu a secretaria da Juventude e Esportes de Gurupi em 2013, permanecendo no cargo até 2016; foi assessor especial do Governo do Estado do Tocantins entre 2019 e 2020; e voltou a assumir a Secretaria da Juventude e Esportes em abril de 2020. A partir desta segunda-feira (01) exercerá também a função de secretário chefe de gabinete da Prefeitura de Gurupi.