Lagoa da Confusão: Prefeitura promove uma grande festa em comemoração aos 29 anos da cidade

Lagoa da Confusão está em festa. A comemoração do aniversário de 29 anos de emancipação da cidade foi marcada por muita alegria e conquistas.

A programação desta quinta-feira, 20, foi comprometida por causa da chuva, mas não foi ofuscada e, com o empenho e a dedicação da gestão e dos servidores municipais, foi possível realizar um almoço comunitário, inaugurar obra, entregar equipamentos e a população teve oportunidade de participar do grande show.

Almoço

Centena de pessoas participaram do almoço comunitário, realizado na orla da cidade. Na ocasião, o prefeito Nelsinho Moreira entregou uma ambulância para antense a comunidade. O veículo, que foi adquirido com recurso próprio, foi entregue ao secretário de Saúde, Edvaldo Lima. Esta já é a terceira ambulância adquirida pela atual gestão. “Ter um reforço na nossa frota da saúde é essencial para garantirmos um bom atendimento. Afinal, estamos distantes dos hospitais de referência,” destacou o secretário.

Inauguração

O tão sonhado Centro de Convivência dos Idosos – CCI, que no passado, por anos, teve sua obra parada, foi entregue à comunidade.

O espaço leva o nome do senhor Manoel Mendonça Carlos – Carrim. A família do homenageado participou do evento. “Hoje, a melhor idade recebe um prêmio. Ficamos muito felizes com esta homenagem,” comentou Marlynéia Costa Dorta, neta do senhor Carrim.

O evento reuniu autoridades, entre elas o prefeito Nelsinho Moreira, vice-prefeito Thiago Soares, vereadores, secretários municipais e membros do grupo da melhor idade.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Rafaela Moreira, não escondeu a felicidade com a entrega desta obra. “Agora, nossos idosos terão um local mais confortável e adequado para realizarem suas atividades,” comemorou a secretária.

Representando o grupo, Tereza Cabelão falou desta importante conquista. “Agora, nós temos nosso espaço, nossa casa. Estou muito feliz, sou muito feliz com a ações desenvolvidas no grupo.”

A construção do CCI só foi possível graças à emenda parlamentar encaminhada pela deputada federal Dorinha. Já o muro, portão e calçada foram feitos com recurso próprio. Durante a inauguração, o prefeito Nelsinho Moreira anunciou a construção de uma piscina no local.

Show

Luíza e Maurílio, a dupla, foi a grande atração da noite. Foi um show animado com um repertório genuinamente sertanejo.

Milhares de pessoas prestigiaram o show, o tradicional parabéns e o corte simbólico do bolo que aconteceu na orla. Durante o evento, foi exibido um vídeo institucional apresentando as obras realizadas recentemente pela gestão municipal.

O prefeito Nelsinho Moreira,os demais secretários, os vereadores, prestigiaram o show.