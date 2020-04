Lagoa da Confusão | “Nossos representantes eleitos que deveriam me representar não fazem isso”, diz jovem Bruno Soares sobre a renovação da Câmara

O jovem Bruno Soares, 26 anos, é pós graduado em Direito Público e, ao Portal Atitude, ele comentou sobre a motivação de representar sua comunidade na Câmara Municipal de Lagoa da Confusão. Para isso ele citou que investiu na sua formação com participação na maior escola de Democracia do País, o RenovaBR.

por Wesley Silas

No encerramento dos prazos para a filiação partidária neste final de semana, o Progressista de Lagoa da Confusão filiou ganhou em seu quadro o jovem Bruno Soares. Ele faz parte de um público em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) busca no país, que é fortalecer o interesse dos jovens para participar da vida política de sua comunidade.

Após o ato de filiação, Bruno ressaltou que as pessoas devem participar ativamente da política, pois é uma das formas de transformação da sociedade.

“Decidi entrar porque percebo que os nossos representantes eleitos que deveriam me representar não fazem isso. Com isso, tenho a ideia de ser um representante que cumpre com suas funções de maneira correta onde trarei a sociedade para dentro do meu mandato, assim como sempre imaginei que os políticos deveriam ser” afirmou.

Bruno é graduado em Direito e pós graduando em Direito Público, no último semestre, entre 31 mil inscritos, o jovem foi escolhido para participar da formação política ofertada pela maior escola de Democracia do País, o RenovaBR, o qual encerrou-se com a formatura na cidade de São Paulo.

O jovem defendeu sua pré-candidatura a vereador como uma das maneiras de contribuir com Lagoa da Confusão. “Estou me filiando ao Progressista, pois quero unir forças e ficar a disposição do partido para assim fazer a melhor composição para as próximas eleições na cidade.”

No Tocantins, o partido é presidido pela Senadora da República, Kátia Abreu e na cidade de Lagoa da Confusão por Daniel Garcia, ex-secretário municipal.

Bruno informou ao portal Atitude Tocantins que, nos últimos dias muitas houveram muitas conversações com diversas agremiações política, mas ele escolheu o Progressista por “acreditar que o grupo apresenta um espaço maior de participação e viabilidade eleitoral”, disse.