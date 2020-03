Lagoa da Confusão | Garoto com síndrome de Down tira título de eleitor e dá exemplo de cidadania Avalie esse post Avalie esse post

No momento em que muitos eleitores perderam a esperança nos políticos e não participam da escolha de seus representantes, Pedro Augusto de Brito Vargas, portador da síndrome de Down, demostrou exemplo ao retirar seu título eleitoral no cartório eleitoral de Lagoa da Confusão. “Como o Pedro sabe muito bem expressar suas vontades, eu não poderia jamais deixar de garantir a participação dele nas eleições deste ano”, lembra a mãe do garoto.

por Wesley Silas

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral em 2018, 2,4 milhões de títulos foram cancelados devido os eleitores ter deixado de votar por três eleições seguidas sem justificar ausência. Para garantir o seu primeiro título de eleitor na sexta-feira, 13, Pedro Augusto, acompanhado de seu mãe, foi ao Cartório Eleitoral de Cristalândia com antecedência e não esperou chegar o dia 05 de maio, data-limite para tirar a primeira via do título de eleitor.

Natural de Lagoa da Confusão, Pedro Augusto de Brito Vargas, é filho da Professora Ana Rodrigues de Brito e do Médico Pedro Vargas Filho e completa no dia 28 de julho 16 anos. Pedro é um garoto especial, portador da síndrome de Down, que é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. A mãe do garoto lembra que os portadores da síndrome, em vez de dois cromossomos no par 21 (o menor cromossomo humano), possuem três.

“Pedro Augusto, é muito querido por todos, gosta de participar eventos sociais e de estar onde tem gente. Ele é aluno da APAE de Lagoa da Confusão – TO, instituição a qual respeitamos e admiramos, por todo o trabalho que vem sendo feito. Hoje essa escola é referência no Tocantins, como o Pedro sabe muito bem expressar suas vontades, eu não poderia jamais deixar de garantir a participação dele nas eleições deste ano”, comenta a mãe do garoto.

Eleitorado

Nas eleições deste anos 1.016.997 tocantinenses poderão participar da escolha de seus representantes nos 139 municípios. Com 180.424 (17,7% do eleitorado do Tocantins) Palmas é a cidade com o maior número de eleitores, seguido por Araguaína com 105.412 (10,3% do eleitorado), Gurupi com 54.233 (5,3%) e Porto Nacional com 39.98 (3,9%). O município com o menor número de eleitores é Pugmil com 1.358 em um universo em que 42,2% dos eleitores do Tocantins moram em apenas 12 municípios que possuem mais de 10 mil eleitores.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , nas eleições de 2018, 335 mil eleitores do Tocantins deixaram de votar no segundo turno da eleição suplementar. Os números do TSE apontam que 34,86% (355.032) não compareceram para votar, enquanto 23,46% (155.627) anularam os votos e 2,59% 17.209 votaram em branco.

Cidadania

A Constituição Federal em seu artigo 14 consagra a plenitude da cidadania através do sufrágio universal em regime de igualdade.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146/2015, em seu artigo 76 destaca que o poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo assegurado o direito de votar e de ser votado.

“Além disso, Pedro tem a garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha”, destaca a mãe do garoto.