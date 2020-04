Na manhã desta quarta-feira (22) o corpo do aposentado Luiz Tavares Barbosa foi localizado. Vítima desapareceu na última segunda-feira.

Por Régis Caio

A vítima foi localizada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no início desta manhã. Luiz era aposentado do Ibama e morava em Brasília.

Ele desapareceu na segunda-feira quando estava pescando no rio Urubu, em Lagoa da Confusão. O bote em que ele estava virou, na embarcação estavam mais duas pessoas que conseguiram se salvar.

