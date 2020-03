Kits alimentação e higiene são distribuídos Escolas Estaduais de Gurupi e de outros cinco municípios

Os kits alimentação e higiene estão sendo entregues nas unidades de ensino e serão distribuídos para as famílias de estudantes matriculados na rede estadual.

por Cláudio Paixão

Como forma de auxiliar os estudantes, que neste período estão fora da sala de aula, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), está realizando entrega de kits alimentação e higiene nas unidades de ensino. Nesta segunda-feira, 30, Gurupi e mais cinco municípios recebem os alimentos e materiais de higiene.

Em Gurupi, os kits já estão sendo entregues para 12 unidades de ensino: Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa; Centro Educacional Fé e Alegria Paroquial Bernardo Sayão; Instituto Educacional Passo a Passo; Centro de Ensino Médio Bom Jesus; Instituto Presbiteriano Educacional; Escola Estadual Hercília de Carvalho da Silva; Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral José Seabra Lemos; Escola Estadual Vila Guaracy; Escola Especial São Francisco de Assis; Escola Estadual Dr. Valdir Lins; Instituição Beneficente Irmã Dulce; e Escola Estadual Setor Aeroporto. As demais escolas da rede estadual localizadas no município de Gurupi, receberão os kits no decorrer da semana.

Ainda nesta segunda-feira, foram entregues kits nas unidades de ensino da rede estadual dos municípios de Sucupira, Peixe, São Valério, Sandolândia e de todas as escolas indígenas do município de Formoso do Araguaia. Durante todo o dia foram entregues 6.299 kits. As demais escolas estaduais de Formoso e dos outros municípios da região Sul receberão os kits no decorrer da semana.

Conforme a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, a entrega dos kits para os estudantes é a prioridade neste momento de crise. “Estamos trabalhando de forma muito intensa para garantir que os kits cheguem a todos os municípios o mais rápido possível. Sabemos da importância desse auxílio para os estudantes, que neste momento estão em casa. Nossa orientação, assim como estamos fazendo com os kits, é que todas as famílias e profissionais da educação sigam os cuidados e recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde”, ressaltou.

A entrega dos kits começou na quinta-feira, 26, nos municípios de Aliança do Tocantins, Cariri e Crixás, somando 1.081 cestas entregues. Só neste final de semana foram entregues mais de 3.781 cestas nos municípios de Alvorada, Figueirópolis, Talismã e Dueré. Com investimentos de mais de R$ 6 milhões, foram adquiridos mais de 157 mil kits de alimentos para serem distribuídos a todos os estudantes da rede estadual.

O cronograma de entrega nas escolas está sendo preparado de acordo com a capacidade dos distribuidores, tendo em vista o grande volume de kits necessários para atender a todas as famílias dos estudantes matriculados na rede estadual de ensino.

A logística da distribuição prevê que, para os estudantes que residem na zona urbana, os kits serão entregues nas unidades escolares, conforme organização das próprias unidades de ensino, de modo que evite aglomeração de pessoas. Já para os alunos da zona rural, será utilizado o transporte escolar para fazer a entrega dos alimentos nos pontos de embarque dos estudantes.

A diretora Regional de Educação de Gurupi, Cláudia Moreira, destacou que uma grande parcela dos estudantes é de família carente. “Esse é um auxílio importante para as famílias que especialmente nesse momento estão em quarentena e não podem trabalhar. Por isso, estamos iniciando a distribuição pelas unidades de ensino que atendem às comunidades mais carentes”.

O diretor da Escola Estadual Doutor Joaquim Pereira da Costa, Adelson Bezerra, frisou que o auxílio possibilitará o retorno dos alunos em condição de aprendizagem. “Essa ajuda é primordial para que os estudantes, que muitas vezes têm na alimentação escolar sua principal refeição, mantenham equilíbrio alimentar e retornem para a sala de aula com saúde e sem prejuízo na aprendizagem”.

Já para a presidente da Escola Especial São Francisco de Assis – Apae, Vanda Paes França, os estudantes atendidos pela instituição têm um perfil que merece atenção diferenciada. “O nosso público é formado por pessoas de todas as idades e, por terem alguma deficiência, eles não conseguem espaço no mercado de trabalho. Mesmo aposentados, muitas vezes, passam por dificuldades e esse apoio os ajudará a continuarem mantendo uma qualidade de vida melhor”, destacou.

A auxiliar de serviços gerais, Ilda Moreira de Carvalho, tem um filho matriculado na 1ª série do ensino médio, da Escola Estadual Doutor Joaquim Pereira da Costa, e para ela os kits são um importante auxílio. “Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. E esses kits de alimentos e de produtos higiênicos são muito importantes para a nossa saúde. Agradeço muito a contribuição”, pontuou.

Kits

Os kits de alimentos são compostos pelos seguintes itens: 5kg de arroz, açúcar, sal, óleo, macarrão, feijão, flocão de arroz, sardinha, extrato de tomate e bolacha. Além disso, também estão sendo entregues kits de higiene, contendo escova de dente, creme dental e sabonete, recebido gratuitamente pelo Governo do Estado da multinacional Colgate. Também constam materiais de orientação de prevenção ao coronavírus e de higiene.