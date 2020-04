Kátia Abreu garante que Progressistas (PP) em Gurupi apoia o pré-candidato Gutierres Torquato

Após polêmica sobre quem o PP iria apoiar nas eleições municipais em Gurupi, a senadora e presidente do Progressistas (PP) no estado, Kátia Abreu, declarou para o Portal Atitude que o partido vai caminhar na base do prefeito Laurez Moreira. “O apoio do PP e o meu em particular é do prefeito Laurez e do pré-candidato Gutierres Torquato”, disse a senadora.

Por Régis Caio

Kátia rebateu a declaração do pré-candidato a prefeito de Gurupi, Walter Júnior (PSD) de que o Progressistas iria apoiá-lo nesta eleição municipal.

“O apoio do PP e o meu em particular é do prefeito Laurez Moreira e do pré-candidato Gutierres Torquato” defendeu a senadora.

Kátia ainda comentou ao Portal Atitude dois pontos importantes sobre seu apoio a base do grupo do prefeito.

“Primeiro eu acredito na gestão do prefeito Laurez. Penso que tivemos oito anos de prosperidade e seriedade na nossa cidade e acredito que Gutierres dará continuidade a esse trabalho sério. Segundo ponto é que recebi o apoio deles na eleição suplementar em 2018 e a lealdade e gratidão são princípios que não abro mão na vida pessoal e política. Já dei varias demonstrações disso na minha trajetória. Respeito os demais candidatos, mas na vida pública você tem que escolher sempre o seu lado e acreditar”, finalizou.