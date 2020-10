Justiça remove fake news contra Cinthia no Twitter e quer identificação de usuário

Em resposta a representação da Coligação Palmas Só Melhora!, o juiz eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, Lauro Augusto Moreira Maia, determina ao Twitter a remoção de cinco postagens feitas pelo perfil @mariapalmasto. A liminar concedida ainda estabelece ao Twitter que apresente todas as informações confidenciais e dados técnicos necessários para identificar o responsável pelo perfil.

Por redação

A Justiça Eleitoral pontua que as publicações não comprovam a veracidade dos fatos narrados. “Haja vista a velocidade (viralidade) com que as publicações se propagam pelas redes sociais e fake news, naturalmente, sem necessidade de maior esforço de raciocínio, se percebe o tamanho do alcance do prejuízo que pode resultar ao candidato frente aos eleitores”, trecho da decisão.