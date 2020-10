Justiça proíbe coligação do candidato Gutierres usar computação gráfica em programa eleitoral e promoção de reunião política em prédio . horário de expediente

A coligação da candidata Josi Nunes obteve êxito na Justiça após representar nesta segunda-feira (12) contra a coligação do candidato Gutierres pelo uso de computação gráfica e efeitos especiais no programa de TV. Em outra liminar a justica eleitoral proibiu uso de prédio público em horário de expediente pra realizar reunião política.

A representação eleitoral com pedido liminar foi proposta pela COLIGAÇÃO “AGORA É A HORA” da candidata Josi Nunes em face de da Coligação “GURUPI NO CAMINHO CERTO” do candidato Gutierres e do Secretário municipal de Infraestrutura no Município Gerson Oliveira alegando, em síntese, que no último dia 09 de outubro, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, os representados utilizaram o prédio público, durante o expediente do serviço público, para realização de reunião político-partidária, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral.

“Argumentaram que houve uso da máquina pública, com a utilização de servidores, bens móveis e imóveis no interesse político-eleitoral do primeiro e do segundo representados, configurando o abuso de poder político perpetrado através de condutas absolutamente vedadas”, disse a justiça eleitoral.

Já a outra ação protocolada pela coligação Agora é a Hora é que na propaganda eleitoral gratuita veiculada pela coligação representada, em rede, na TV Anhanguera, no dia 09 e 10/10/2020, utilizou-se computação gráfica e efeitos especiais. “Apontam que tal propaganda afronta a legislação eleitoral, que proíbe a utilização de computação e efeitos especiais”, argumentou os advogados da coligação Agora é a Hora.

“Notifique(m)-se a parte representada dos termos da presente para, querendo, apresentar defesa ao pedido no prazo de 02 (dois) dias, bem como, a fim de que adotem as providências necessárias à adequação da respectiva propaganda eleitoral veiculada, tudo sob as penas da lei”, determinou a justiça eleitoral.

