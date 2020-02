Justiça Eleitoral promove Roda de Conversa com universitários em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

A Universidade Unirg, em Gurupi, recebe nesta quarta-feira (19) o projeto Roda de Conversa com a Justiça Eleitoral. O evento será realizado no período noturno e está aberto à participação da comunidade. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível.

Durante bate-papo com magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, serão abordados os temas “A importância do acadêmico no processo eleitoral”, “Segurança da Urna Eletrônica e Desinformação” e “Participação feminina no processo eleitoral”.

Conforme a programação, realizada no auditório do campus 1 da universidade – bloco D, o debate será das 19 às 22 horas.

Sobre o projeto

O projeto Roda de Conversa com a Justiça Eleitoral visa promover o diálogo sobre os temas ligados ao processo eleitoral, com o objetivo de estimular a troca de informações e reflexão dos participantes. O público-alvo da ação são os estudantes matriculados nas universidades públicas e particulares do Estado do Tocantins.