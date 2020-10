Justiça eleitoral divulga tempo de propaganda de três candidatos a prefeito de Gurupi

Em Gurupi Silvino Vitor (DC) ficou de fora do programa eleitoral e a coligação de Gutierres Torquato (PSB) abocanhou o maior tempo com 06:26 minutos, Josi Nunes (PRO) com 2:59 minutos e Falei Federal com 33 segundos.

Por Wesley Silas

O Juiz da 2ª Zona Eleitoral, Dr. Nilson Afonso da Silva, reuniu Partidos Políticos e Coligações dos municípios de Gurupi, Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins e Crixás do Tocantins e emissoras de rádio/TV, habilitadas legalmente para o sorteio do programa eleitoral e divulgação do tempo de três majoritária, sendo que o candidato a prefeito de Gurupi, Silvino Vitor (DC) fora da partilha do horário eleitoral devido a nova regra eleitoral.

Conforme o TSE, este ano, o início da propaganda eleitoral foi transferido para o dia 27 de setembro em razão de a pandemia de Covid-19 ter adiado as Eleições Municipais de 2020.

Apesar do adiamento das eleições, a propaganda eleitoral continuará seguindo as normas estabelecidas na Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta a matéria.

Confira a tabela: