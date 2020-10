Júnior Marajó lança oficialmente candidatura à reeleição para prefeito de Cariri e afirma que o “progresso precisa continuar”

O atual prefeito de Cariri, Júnior Marajó (DEM), vai lançar neste sábado, 10, sua candidatura à reeleição pela Prefeitura de Cariri. O evento, que contará com um grande adesivaço, vai acontecer na Praça Pedro Batista, centro da cidade, a partir das 17 horas, sendo obrigatório o uso de máscara.

Por Redação

Júnior Marajó (DEM) e seu candidato a vice-prefeito, Marcelinho (PSD), encabeçam a Coligação ‘Cariri continua para Todos’ e garantem que o trabalho iniciado na atual Gestão precisa seguir para que o progresso do município não seja interrompido. “Temos as melhores propostas para fazer com que Cariri continue seguindo em frente, forte, bem administrada e focada naquilo que o nosso povo realmente precisa”, afirma Júnior Marajó.

O Plano de Governo de Júnior Marajó apresenta propostas que visam dar continuidade aos trabalhos já iniciados em seu primeiro mandato, de forma aprimorada e com excelência de Gestão.

“O eleitor que antes visava mudanças para uma Cariri melhor, quer agora executar com transparência, modernização e inovação, de forma participativa, o aperfeiçoamento da administração pública com foco no seu bem-estar por meio da geração de emprego e renda”, assegura Júnior Marajó.

Para Cariri continuar sendo um município com progresso contínuo, o Plano de Governo de Júnior Marajó traz propostas nas áreas de Agricultura e Pecuária; Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente; Educação; Saúde; Esporte e Lazer; e Assistência Social.

As ações contemplam compromissos importantes com os servidores públicos municipais; apoio ao homem do campo; geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida da população. “Tenho fé em Deus e certeza de que a população de Cariri vai se manter ao nosso lado nesta eleição escolhendo o que é melhor para ela e também para o nosso município”, conclui Júnior Marajó.