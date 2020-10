Júnior Marajó destaca avanços na área da Saúde e afirma que vai implantar ambulatório de especialidades em Cariri

O atual prefeito e candidato à reeleição por Cariri, Júnior Marajó (DEM), falou nesta terça-feira, 13, sobre os desafios que sua Gestão enfrentou para melhorar a saúde do município e apresentou suas propostas para os próximos quatro anos de Gestão, com destaque para a implantação de um ambulatório de especialidades.

“Melhoramos muito o atendimento às pessoas e realizamos diversas ações na Secretaria de Saúde. Entendemos que o Poder Público tem a obrigação de oferecer um atendimento de qualidade, dando suporte e a assistência necessária. Uma dessas conquistas é o atendimento médico 24 horas, evitando o incômodo deslocamento dos moradores daqui para Gurupi. Fazia mais de 20 anos que Cariri não contava com esse tipo de serviço”.

Júnior Marajó afirmou que durante sua atual Gestão conseguiu avançar bastante nos trabalhos realizados.

“Temos equipes bem montadas nos Postos de Saúde, com medicamentos, frota de veículo bem cuidada. Neste período, também adquirimos ambulâncias completas, além de veículos para os agentes de saúde”.

A Gestão de Júnior Marajó também regulou a realização de exames e as ultrassonografias e passou a custear alguns exames que não são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a exemplo do dopller de membros inferiores e eletroneuromiografia. Além disso, também foi implantado o prontuário eletrônico para melhor atender o paciente.

Compromissos para os próximos 4 anos

Um dos compromissos firmados por Júnior Marajó com a população de Cariri para os próximos quatro anos é a implantação de um ambulatório de especialidades que contará com atendimentos de psiquiatria e nefrologia, já existentes no município, além de cardiologia, endocrinologia, pediatria, ginecologia, ortopedia, neurologia, entre outros.

Para a área rural, Júnior Marajó vai manter o atendimento com a equipe de saúde da família rural, continuando com o atendimento laboratorial e entrega de medicamentos após as consultas médicas.

Júnior Marajó vai fortalecer o serviço do Centro de Atendimento a Covid-19; contratar empresa prestadora de exames/consultas/cirurgia especializados e outra na área de laboratório de análises clínicas, para ofertar exames de patologia e análises clínicas, com ampliação no atendimento aos usuários, inclusive em horário noturno, final de semana e feriados; e construir uma nova unidade de saúde, contemplando ambulatório de especialidades, serviços de urgência e emergência, internações e cirurgias de pequeno porte.

Júnior Marajó também vai adquirir aparelho raio X e manter o serviço todos os dias da semana; assegurar o fornecimento de insulinas e os insumos (teste de glicemia capilar) de forma regular e contínua para os pacientes insulinodependentes; e construir um polo de academia de saúde, com objetivo de promover qualidade de vida por meio do estímulo à adoção de hábitos saudáveis, dirigidas por profissional habilitado.

Para os servidores da Saúde do município, Júnior Marajó vai implantar o Plano de Carreira, Cargos e Salários; adquirir equipamentos, móveis, veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme demanda de serviços e programas; garantir uniforme e identificação dos servidores, padronizando-os para melhoria do atendimento, conforme as normas sanitárias e trabalhistas, além de oferecer formação e capacitação permanente e continuada, com vistas à humanização do atendimento na rede pública de saúde.