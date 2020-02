Júnior Geo convida Laurez Moreira para se filiar ao PROS e ser o candidato a governo do partido em 2022 Avalie esse post Avalie esse post

Durante meia hora de conversa no gabinete do prefeito Laurez Moreira (PSDB) o deputado estadual e presidente estadual do PROS, professor Júnior Geo, aproveitou o momento e fez o convite ao prefeito para que se filie no partido.

Por Régis Caio

Nesta última sexta-feira (07) Júnior Geo esteve visitando várias lideranças da cidade, dentre elas o prefeito municipal. Na oportunidade o deputado convidou Moreira para se filiar ao PROS.

O prefeito gurupiense já se manifestou publicamente o desejo de ser candidato a governador do Tocantins em 2022 e Geo aproveitou para falar que o PROS está de portas abertas para Laurez se filiar e ser o candidato da sigla para disputar o executivo estadual.