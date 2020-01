Juiz revoga prisão de empresário investigado em esquema criminoso e determina fiança de R$ 1 milhão Avalie esse post Avalie esse post

A Justiça Federal revogou na tarde desta segunda-feira, dia 13, a prisão preventiva de Franklin Douglas Alves Lemes, preso desde o dia 06 de novembro por suspeita de irregularidades no recebimento de R$ 38 milhões em contratos com o Governo do Estado, acusado de fraude em licitação, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Da Redação

Na decisão o Juiz Federal João Paulo Abe, o mesmo que decretou a prisão preventiva de Franklin, estabeleceu a fiança de R$ 1 milhão e a retenção do passaporte do acusado. Franklin também não poderá se ausentar por mais de 10 dias de sua residência sem autorização judicial.

O acusado é dono do Grupo Exata e das gráficas WR e Prime. O empresário foi preso em 6 de novembro de 2019 durante a “operação replicantes” da Polícia Federal. As empresas de Lemes são investigadas por supostas fraudes em licitações com o governo do Tocantins durante a gestão de Marcelo Miranda (MDB).