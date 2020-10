Juiz da 2ª Zona Eleitoral de Gurupi convoca partidos políticos, coligações e emissoras de TV e rádio para sorteio da ordem de divulgação e tempo de propaganda eleitoral

O Juiz da 2ª Zona Eleitoral, Dr. Nilson Afonso da Silva, publicou Edital de Convocação de Partidos Políticos e Coligações dos municípios de Gurupi, Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins e Crixás do Tocantins e emissoras de rádio/TV, habilitadas legalmente para uma reunião com início às 09 horas, desta sexta-feira, 02, no salão de atendimento do Fórum da 2ª Zona Eleitoral, situado na Av. Espírito Santo esquina com Rua 5, nº 1163, Centro, Gurupi. Confira o Edital que trata da propaganda eleitoral que inicia no dia 27 de setembro .

por Wesley Silas

Conforme o Edital, será deliberado sobre o horário eleitoral gratuito nos municípios pertencentes a esta zona. Durante o sorteio será divulgado o tempo de cada partido/coligação.

Conforme o TSE, este ano, o início da propaganda eleitoral foi transferido para o dia 27 de setembro em razão de a pandemia de Covid-19 ter adiado as Eleições Municipais de 2020.

Apesar do adiamento das eleições, a propaganda eleitoral continuará seguindo as normas estabelecidas na Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta a matéria.

Confira a íntegra do Edital:

EDITAL Nº 48 – PRES/2ª ZE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PÚBLICA

PLANO DE MÍDIA – HORÁRIO ELEITORAL

O Excelentíssimo Senhor Dr. Nilson Afonso da Silva, Juiz da 2ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições e, nos termos da Lei nº 9.504/97 e da Res. TSE nº 23.610/2019, torna público a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial ao representante do Ministério Público Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Gurupi/TO, dos Partidos Políticos e Coligações dos municípios de Gurupi, Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins e Crixás do Tocantins e emissoras de rádio/TV, habilitadas legalmente nos referidos municípios, que fica designado o dia 02 de outubro de 2020, às 09 horas, no salão de atendimento do Fórum da 2ª Zona Eleitoral, situado na Av. Espírito Santo esquina com Rua 5, nº 1163, Centro, Gurupi – TO, para realização de reunião para deliberar sobre o horário eleitoral gratuito nos municípios pertencentes a esta zona. E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse publicado o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins DJE/TO.

Gurupi, 28 de setembro de 2020.

Nilson Afonso da Silva

Juiz Eleitoral da 2ªZE/TO

Em 28 de setembro de 2020.