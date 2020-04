Jovino Moura deixa presidência da CDL para se candidatar a vereador em Gurupi

O anúncio da renúncia de Jovino Moura da presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL) foi comunicado aos diretores da entidade na manhã desta terça-feira, 07. Jovino pretende disputar uma das 15 vagas da Câmara de Vereadores pelo Partido Verde.

Por Wesley Silas

A decisão de estrear na política partidária como pré-candidato a vereador foi incentivada por amigos do empresário e partidos políticos. No lugar de Jovino assumiu o vice-presidente, o empresário Tony da Telecom.

“A candidatura não passava pela minha cabeça, mas daí fui procurado por diversos partidos com convites para que eu pudesse participar do processo eleitoral, pois tinha chances de ser eleito. Depois conversei com vários amigos e eles se posicionaram a favor da gente sair e fazer a nossa parte no meio empresarial e à coletividade como um todo. Vamos montar uma plataforma de governo que será construída pelos nossos amigos”, disse.

Jovino é um católico praticante e além da classe empresarial ele conta com apoio de alguns lideres religiosos.

“Tem uns padres que me incentivaram para participar e irão me apoiar, assim como os amigos líderes da nossa igreja e outros amigos particulares e hoje eu tive apoio da diretoria da CDL”, disse.

Ele também fez questão de citar a participação conjunta de sua família em sua decisão.

“O primeiro passo da minha decisão veio do apoio da minha família e se ela estiver comigo eu estou junto. Eu tenho uma frase do papa João Paulo II que carrego sempre comigo que diz: a salvação do mundo passa pela família. Se o sujeito não estiver bem com a família não estará bem com Deus”.

Jovino Moura assumiu a presidência da CDL para assumir o mandato tampão do ex-presidente Adailton Fonseca (PL), que hoje é pré-candidato a prefeito de Gurupi e permaneceu na entidade por três anos e meio.