Jovens na Política | DEM de Aliança do Tocantins recebe o reforço da jovem Thalia Ascenso

Acadêmica do curso de engenharia na Universidade de Gurupi – UnirG e servidora pública municipal, a jovem Thalia Alves Ascenso (DEM), de 21 anos de idade, anunciou sua pré-candidatura a vereadora na cidade de Aliança do Tocantins.

por Redação

De acordo com a pré-candidata, a paixão pela a política não vem de hoje, apesar de esta se formando em engenharia civil, ressalta que o encanto só vem aumentado principalmente por entender a real necessidade e desafios que precisam ser enfrentados com o objetivo de melhorias para a cidade, Aliança do Tocantins.

Thalia disse ainda que, ao longo do tempo, Aliança do Tocantins já teve vários prefeitos e vereadores que realmente lutaram para tentar melhorar um pouco mais a cidade, contudo, ela destaca que, que na qualidade de representante feminina, pretende fazer a diferença no Legislativo da cidade, apresentando e defendendo projetos de grande alcance social e que realmente venha ao encontro das necessidades daquela população.

“Aliança do Tocantins anseia por uma visão ampla e cheia de novidade, personalidade e lealdade para com seus cidadãos. Por isso, decidi colocar o meu o nome à apreciação do eleitor da minha cidade. Garanto que não decepcionarei esse meu povo querido”, finalizou.