Jovens Carismáticos de Gurupi promovem retiro Avivaê no período de carnaval

Com o tema “Não vos conformeis com este mundo (Rom.12,2)” os Grupos de Oração da Renovação Carismática Católica juntamente com toda Igreja Católica, preparam para mais um Acampamento Avivaê.

por Shângela Karine

O acampamento é um retiro direcionado aos jovens e adolescentes que queiram vivenciar uma experiência diferente durante o feriado de carnaval. Avivaê significa avivamento, um novo sopro no Espírito Santo.

O Retiro será realizado entre os dias 21 a 25 de fevereiro de 2020 e serão disponibilizadas apenas 200 vagas. Segundo os organizadores, os interessados em participar poderão fazer inscrições nas secretarias das paróquias de Gurupi, também nos grupos de oração da Renovação Carismática situada nas capelas espalhadas em toda a cidade, até o dia de 19/02 no valor de R$80,00 (oitenta reais).

Segundo Regina de Paiva Costa uma das coordenadoras do evento, O AVIVAÊ significa para um tempo de unidade entre toda a família RCC da Forania de Gurupi, pois é quando estamos juntos em missão com um único objetivo atrair almas para Deus.

“Significa que mesmo na minha pequenez e até mesmo timidez Deus quis precisar de mim para estar a serviço do seu Reino e à disposição do irmão. É renunciar a minha vontade pra fazer a vontade de Deus e permitir ser moldada por Ele, pois quando servimos com alegria e disposição Deus realiza em nós curas que os nossos olhos humanos não consegue enxergar. Pois apesar de todo o cansaço físico, após o Avivaê o sentimento é de uma alegria profunda, paz na alma e tranquilidade no coração”, disse.

Programação:

A programação os jovens participarão de avivamento, gincanas, apresentações. Contará ainda com pregadores da RCC: Marilúcia Albuquerque presidente do conselho estadual da Renovação Carismática.

Pregadores:

Os pregadores convidados ministrarem no Avivaê serão: Angélica Freitas, Deusivaldo Leonco Ferreira, Mayke Gomes Moreira da Diocese de Paraiso e Marystela Pereira Leal Barbosa da Diocese de Porto Nacional.

Sábado á noite a programação contara com um show de Vandinho e sua banda Amor e Gratidão.