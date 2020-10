Jovem morre após acidente de moto na BR-153 no sul do estado

O Agente de Execução Penal do Sistema Penitenciário do Tocantins, Julyano Santiago Martins, de 28 anos, faleceu em decorrência de um acidente ocorrido nesta quinta-feira, 08.

Por Régis Caio

Segundo amigos da vítima, o acidente foi n BR-153, próximo ao município de Talismã, no sul do estado. “Ele estava de moto e perdeu o controle após bater em uma placa que estava na beira da rodovia”, disse um amigo de Martins.

A Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça divulgou uma nota de pesar pela tragédia. Confira:

Nota de Pesar

É com profundo pesar que a Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça informa o falecimento do agente de Execução Penal do Sistema Penitenciário,

Julyano atuava na Unidade Prisional Feminina de Talismã, sendo um profissional atuante, alegre e competente em seu trabalho diário na garantia da ordem e segurança no estabelecimento penal. O servidor deixa a esposa e um filho.

A Seciju lamenta profundamente o falecimento e se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de profunda dor.