Jovem é morto no Trevo da Praia

O homicídio do jovem, Matheus da Silva Santos Jorge, aconteceu por volta das 10h30min. deste domingo no povoado do Trevo da Praia, situado a 70 km de Gurupi.

por Wesley Silas

De acordo com vereador Cláudio do Trevo, a vítima estava conversando com Jailson Barreira, quando iniciou um bate-boca. “Me avisaram que o Matheus teria recebido um soco e batido a cabeça numa pedra e quando chegamos no local deparamos que ele estava morto depois de ter levado uma facada”, disse o vereador.

O suspeito do homicídio fugiu em seguida e a Polícia Militar do 4º BPM de Gurupi foi acionada pelos moradores.