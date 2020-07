Jovem é assassinado no centro de Gurupi

Um jovem de aproximadamente 24 anos foi executado a tiros na tarde deste sábado (18) no centro de Gurupi.

Por Wesley Silas

Leandro Vieira Sousa foi assassinado na avenida Guanabara, próximo a esquina da Rua 7. Segundo a PM, ele estava na garupa de uma moto biz no momento em que dois motoqueiros se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo. Ele faleceu no local do atentado.

Segundo um amigo de infância, ele era morador do Parque das Acácias. “Eu recebi uma foto do homicídio e cheguei a postar um comentário num grupo de amigos que tinha acabado de matar um rapaz e disse para o Leandro ter cuidado, só não imaginava que era ele”, disse um amigo de infância da vítima.

Ele disse ainda que Leandro tinha acabado de chegar do Mato Grosso, onde trabalhou em uma fazenda. A Polícia não soube informar se a vítima tinha passagem.