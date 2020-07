Josi Nunes se torna o nome mais cobiçado entre os pré-candidatos a prefeito de Gurupi

As eleições municipais deste ano em Gurupi está sendo marcada em um cenário de carência de líderes que caia no gosto dos eleitores gurupienses. Nas pinceladas das movimentações de alianças nunca se viu na história política da cidade o MDB fora do protagonismo político, pós saída da ex-deputada Josi Nunes para o PROS e hoje se tornou o nome que quase todos querem, exceto o Patriotas que defende uma chapa puro sangue de direita, tenho na cabeça Farlei Meyer.

por Wesley Silas

Em meio a final da gestão do prefeito Laurez Moreira (PSDB), é latente a falta de um novo líder político, coloca no protagonismo dos bastidores da pré-campanha eleitoral o nome da ex-deputada Josi Nunes (PRO) como o mais assediado.

Josi Nunes (PROS) atuou firme nas duas eleições do prefeito Laurez Moreira e deixou sua mãe, Dolores Nunes (MDB) como vice prefeita; mas, desde que houve o rompimento entre os grupos Nunes e Moreira, quando as duas lideranças formalizaram o rompimento em maio de 2017. “Hoje eu, apesar de ter sido avisada inúmeras vezes, principalmente por minha mãe, Dolores Nunes, reconheço o erro cometido.”, postou na época a deputada em seu facebook.

Passados três anos o grupo do prefeito Laurez tenta reatar com a ex-deputada com interlocutores dos dois grupos, oferecendo-a até mesmo cargos importantes da gestão municipal, mas a resposta de Josi Nunes tem sido um “frio” não e, por outro lado apostará toda sua força política para formar um novo grupo.

MDB não é o mesmo…

Com o desgaste nacional e estadual (Temer e Miranda) do MDB, em 2018 a agremiação perdeu vários líderes tradicionais com mais de 30 anos de filiação em Gurupi, a ex-deputada não teve a retribuição do mesmo apoio dado por ela à sigla, o que a motivou a se desfilar. Sem o espirito do Nunes, o partido passou a ser comandando por Walter Júnior, não teve liga e hoje ela buscará a disputar a eleição pelo PSD que tem como presidente o senador Irajá Abreu. Contudo, são poucos os que sabem quem comanda hoje o partido em Gurupi.

Gestão bem avaliada…

Ninguém pode esconder a avaliação positiva da gestão do prefeito Laurez Moreira. Isso acontece em razão de diversas obras estruturais pouco vista na história de Gurupi em decorrência ao grande volume em diversas áreas como saúde, pavimentação, educação básica e superior, entretenimento, reconstrução de praças e mercados; porém, o prefeito ainda não encontrou fórmula de transferir seus votos para o seu sucessor, Gutierres Torquato que terá o desafio de sair da sombra e mostrar para o povo de Gurupi que ele tem identidade própria e propostas de futuro para a cidade.

Novo cenário…

Se por um lado Torquato não terá a ex-deputada Josi Nunes em seu palanque, por outro lado ele por não terá em um único palanque de adversários lideranças como Oswaldo Stival, Mauro Carlesse (DEM), Walter Júnior (PSD) e o deputado Gleydson Nato (PTB), como aconteceu nas últimas eleições municipais quando o prefeito Laurez venceu com a pequena diferença de 1.137 votos para Walter Júnior e Gleydson Nato na vice.

Num cenário completamente diferente, as eleições deste ano experimentará a força do forte grupo Stival que indicou a vice de Torquato para equilibrar as forças com a saída de Josi Nunes e o braço forte do Governador Carlesse que apostará em Gleydson Nato e costura o apoio da ex-deputada Josi Nunes. “Esperar para ver”.