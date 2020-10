Josi Nunes se solidariza com gurupienses impactados pela forte chuva e garante investimentos em drenagem

A candidata da Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes, se solidarizou com os gurupienses que foram vítimas de um forte temporal que caiu na tarde deste sábado, 10, no município. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Josi destacou que a chuva causou alagamentos pela cidade e prejuízos em casas e empresas.

Por Redação

“Como todos sabem, caiu uma forte chuva em Gurupi, alagando vários locais. Ruas, casas e empresas foram invadidas pela enxurrada, trazendo incômodos e prejuízos para algumas famílias, às quais me solidarizo”, afirmou.

Josi destacou que os problemas de alagamento acontecem em Gurupi há mais de 30 anos e que essa realidade precisa ser mudada. “A chuva é sempre bem-vinda. Mas me causa uma grande preocupação a infraestrutura da cidade, que ainda precisa de muitos investimentos para ser completa”, frisou.

Ao final do vídeo, Josi ratificou o compromisso que sua Gestão terá com a infraestrutura de Gurupi. “Todas as cidades precisam de obras de qualidade. Em nossa Gestão, investiremos em obras bem feitas. Continuaremos fazendo asfaltos, mas com drenagem, para que alagamentos como esses não aconteçam mais”, garantiu Josi.