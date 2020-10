Josi Nunes se compromete resgatar direitos dos servidores públicos e propõe mudar o atendimento à saúde, educação e geração de emprego

O governador Mauro Carlesse e seu vice, Wanderlei Barbosa, destacaram nesta quinta-feira, 8, durante grande reunião realizada pela Coligação Agora é a Hora, no Espaço Arena, Setor Vale do Sol, as parcerias que vão firmar com Josi Nunes e Gleydson Nato na Prefeitura de Gurupi.

por Redação

“Temos feito e planejado muitas coisas boas para Gurupi e creio que com Josi e Gleydson na Prefeitura vamos fomentar muito mais parcerias, entre elas a construção de mais escolas de tempo integral; a implantação do Parque Pouso do Meio, o início da pavimentação asfáltica do Trevo da Praia; além da conclusão das obras do Hospital Geral de Gurupi”, garantiu o Governador.

Muito aplaudido pelos presentes, Carlesse destacou também as qualidades que enxerga em Josi e Gleydson para serem os representantes dos gurupienses na Prefeitura. “Chegou a hora de Gurupi ter representantes com boas articulações junto ao Governo Estadual e ao Governo Federal. Josi e Gleydson possuem experiência, importantes apoiadores, e por isso são os nomes certos para trazer investimentos que vão gerar emprego e renda para a população de Gurupi”, garantiu o Governador.

O vice-governador Wanderlei Barbosa, ratificou a Josi e Gleydson o seu apoio e a parceria da Gestão Estadual. “Josi foi uma grande deputada estadual, grande congressista e tenho certeza que será uma grande prefeita. Ela sabe o que o povo de Gurupi realmente precisa. Conte conosco, com o nosso Governo”, assegurou.

Josi Nunes agradeceu o apoio de Carlesse e Wanderlei e afirmou que segue trabalhando firme, levando sua mensagem aos gurupienses.

“Vamos resgatar os direitos dos servidores públicos retirados pelo candidato adversário, vamos cuidar das pessoas, da educação, da saúde, do emprego e renda, do transporte urbano e de tantas outras áreas importantes. Obrigado governador Mauro Carlesse, vice governador Wanderlei Barbosa, deputados que estão aqui presentes me apoiando. Juntos vamos fazer grande diferença por Gurupi”, garante.

Gleydson Nato assegurou em seu discurso a gratidão pelo importante apoio do governador Mauro Carlesse e do vice Wanderlei Barbosa. “Com essa parceria, vamos continuar trabalhando e desenvolvendo Gurupi da forma como sempre sonhamos. Essa parceria já deu certo e nossa aceitação nas ruas tem sido maravilhosa”, finaliza.

Também estiveram presentes no evento o deputado federal Carlos Gaguim (DEM) e os deputados estaduais Ricardo Ayres (PSB), Leo Barbosa (SD), Luana Ribeiro (PDSB) e Cleiton Cardoso (PTC). O senador Eduardo Gomes (MDB) enviou um vídeo que foi transmitido ao público por meio de um telão.