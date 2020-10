Josi Nunes recebe apoio líder do governo federal no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes

Em vídeo gravado aos gurupienses, o líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO) declarou apoio à candidatura de Josi Nunes (PROS) a prefeita e Gleydson Nato (PTB) a vice. “Conte com o meu apoio, com o meu abraço e com o trabalho do nosso gabinete para desenvolver a cidade de Gurupi e o Estado do Tocantins”, declarou o senador após comentar sobre R$ 17 milhões em recursos para Gurupi e afirmar que em breve estará em Gurupi para pedir votos para Josi Nunes e colocou o seu gabinete em Brasília à disposição de Josi Nunes, caso ela vença a eleição.

por Wesley Silas

A ressaca econômica da pandemia da Covid-19 fará efeito no primeiro ano dos próximos gestores em 2021. Para isso, o bom relacionamento em Brasília será importante para enfrentar os desafios e colocar em prática o que foi proposto aos eleitores nas eleições deste ano. Nesta direção, a deputada Josi Nunes (PROS) recebeu apoio de um forte aliado no Governo Federal – o líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO) – para encurtar caminhos para resolver problemas futuros dos próximos gestores.

Recursos para Gurupi

No vídeo o senador citou montante de recursos que ultrapassa R$ 12 milhões nos últimos dois anos para Gurupi, um deles foi o convênio assinado em janeiro deste ano para construção Espaço da cidadania no Parque Pouso do Meio.

“Respeito os amigos em Gurupi e o meu respeito maior é pela cidade e por isso, sem sombra de dúvidas, no ano de 2019 e 2020 recursos significativos como o Espaço da Cidadania que é uma obra no valor de R$ 12 milhões, R$ 5 milhões para ampliação do Ceasa, recursos para a saúde e tantas outras obras. Por isso sempre me senti em dias com a população de Gurupi e quero dizer a vocês de uma amizade muito importante que eu revelo aqui e tenho na cidade de Gurupi com a ex-deputada Josi Nunes, agora candidata a prefeita, pela sua forma de trabalha, do seu compromisso com a educação, o belíssimo mandato de deputada federal que ela exerceu e seus mandatos de deputada estadual”, disse.

Bom relacionamento com o Mauro Carlesse e Jair Bolsonaro

Eduardo Gomes citou por várias vezes a palavra gratidão e lembrou que foi na casa do deputado Gleydson Nato (PTB) que ele fez sua primeira reunião em Gurupi na campanha para senado em 2018. O companheirismo com o governador Mauro Carlesse desde a última campanha também foi lembrado pelo líder do governo federal no Congresso Nacional.

“Foi o primeiro gurupiense a assumir o Palácio Araguaia. Fizemos uma caminhada juntos e juntos estamos até hoje trazendo recursos para o Estado, desenvolvendo o Tocantins com o nosso trabalho junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro como líder do Governo no Congresso Nacional, uma posição que me orgulha muito por representar os tocantinenses num espaço que pode ser aproveitado da maneira positiva de levar recursos e obras importantes para o nosso Estado”.

Apoio a candidatura de Josi Nunes

Segundo o senador o momento é de decisão e de gratidão por aqueles que o apoiaram nas eleições de 2018 e de decisão em apoiar Josi Nunes.

“Declaro o meu apoio a deputada Josi Nunes como nossa prefeita com o número 90 e o Gleydson Nato como nosso candidato a vice-prefeito e também às nossas vereadores e vereadores e líderes que fazem da cidade de Gurupi uma cidade fundamental para o desenvolvimento do estado do Tocantins”, disse.

Para Gomes sua decisão foi “tranquila, serena, ajustada, pensada porque nós sabemos que todos os políticos de Gurupi merecem o nosso respeito; mas na vida a gratidão é um sentimento que deve acompanhar as nossas lutas em todos os momentos”.

“Nos próximos dias estarei em Gurupi com muita satisfação conversando com vocês, falando do meu compromisso com Josi Nunes, com Gleydson Nato, com Mauro Carlesse e com o estado do Tocantins, principalmente neste momento em que nós buscamos recursos importantes para o desenvolvimento da nossa cidade”, disse.