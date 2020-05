Josi Nunes reafirma apoio a Silvério Filho e diz que PROS começará a desenvolver ações para dar visibilidade ao partido

No momento em que lideranças políticas se dividem em manter o calendário eleitoral, os políticos continuam limitados em fazer visitas e reuniões devido a pandemia; mas nos últimos dias três pré-candidatos a prefeito de Gurupi ligados aos segmentos empresariais articulam para viabilizar suas candidaturas, dentre eles Silvério Filho que conta com o apoio da experiente política, a ex-deputada Josi Nunes (PROS).

Caso o Congresso Nacional não consiga adiar as eleições para o fim do ano devido ao avanço da pandemia, o início do prazo para as convenções partidárias para definir coligações e escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador deverão acontecer no dia 20 de julho e terminará no dia 05 de agosto.

Em Gurupi o PROS, comandando pela deputada Josi Nunes reuniu neste domingo, 24, com lideranças como o pré-candidato a prefeito e empresário, Silvério Filho, o empresário Alex da Exclusiva, o vereador Jair Cunha e o professor Helio Buenaga, ocasião em que a deputada Josi Nunes reafirmou apoio a Silvério.

“Reafirmamos apoio ao nosso pré-candidato Silvério. Definimos realizar várias ações dando visibilidade ao nosso partido e buscando ouvir a comunidade sobre as reais demandas de Gurupi”, disse a deputada em mensagem enviada ao Portal Atitude.

Em Gurupi três empresários estão entre os diversos pré-candidatos a prefeito, sendo eles o ex-presidente da Acig, Adailton Fonseca (PL), o Marcelo Leão (PRB) e o Silvério Filho (PROS).