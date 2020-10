Josi Nunes propõe criar Comitê Municipal de Defesa e Proteção Animal em Gurupi

A candidata a prefeita de Gurupi pela Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes (Pros), garantiu neste sábado, 3, que durante sua Gestão, vai implantar o Comitê Municipal de Defesa e Proteção Animal com o objetivo de garantir uma política pública por meio de um amplo debate envolvendo os diversos órgãos do município e a sociedade civil.

Por Redação

Josi afirmou que a criação do Comitê vem de encontro a uma cobrança cada vez maior por parte da sociedade para que o Poder Público se empenhe na defesa e proteção dos animais. “Quem cria um animal doméstico, como eu crio o meu cachorro, sabe do carinho e do sentimento de proteção que a gente tem por eles. Por isso, é de suma importância que o Poder Público se empenhe em desenvolva políticas voltadas para essa causa”, assegurou.

Além da criação do Comitê, o Plano de Governo de Josi e do seu vice, Gleydson Nato (PTB), traz outras ações nesta área, dentre elas está a implantação de uma política pública, com controle ético, das populações de animais urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e continuados de castração (esterilização cirúrgica) de cães e gatos e a criação do programa municipal de registro geral de animais e propiciar o levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas.

Josi e Gleydson Nato também vão integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação das famílias com animais; controlar e restringir o comércio e ação dos criadouros clandestinos de animais; e criar um selo de amigos dos animais para estabelecimentos comerciais da área, clínicas veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em parceria com os objetivos da Prefeitura de Gurupi.