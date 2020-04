Josi Nunes deverá assumir lugar do vereador Zezinho da Lafiche na presidência do PROS de Gurupi

O distanciamento do PROS com o sucessor indicado pelo prefeito Laurez fez com que o presidente da sigla, Zezinho da Lafiche desistisse da presidência da comissão provisória, assim como, Edinho Fernandes que para não perder a suplência trouxe de Palmas uma carta de anuência assinada pelo presidente estadual do PROS, deputado Júnior Geo.

por Wesley Silas

O cenário da pandemia e aproximação do fechamento da janela partidária não arrefeceram nos ânimos dos políticos que pretendem disputar as eleições num momento onde as propostas para adiá-las ganham força no Senado Federal. Pelo contrário, em Gurupi a movimentação aqueceu e os partidos que mais perderam vereadores foram o MDB que teve baixa de três vereadores [Ivanilson, Mírian e Jair Cunha] e o PROS que, liderado pela ex-deputada Josi Nunes, busca protagonizar na oposição ao candidato do prefeito Laurez. Por isso, perdeu o seu presidente, vereador Zezinho da Lafiche, após 42 dias ser escolhido presidente da agremiação e o suplente de deputado, Edinho Fernandes.

“O que tá mais próximo é o PSDB, mas ainda estou conversando com outros partidos”, disse Edinho Fernandes.

Entre os três ex-emedebistas, o vereador oposicionista, Ivanilson Marinho, decidiu pelo Podemos; enquanto Jair Cunha encontra-se dividido entre os grupos do prefeito Laurez e o da ex-deputada Josi Nunes (PROS) e Mírian Lustosa deverá se filiar em um partido que apoiará Gutierres Torquato, nome escolhido pelo prefeito Laurez para sucedê-lo.

Josi Nunes no lugar de Zezinho

Para o vice-presidente da comissão provisória do PROS, Alex da Exclusiva, a ex-deputada Josi Nunes poderá assumir o lugar de Lafiche.

“Pelo fato de eu seu ser pré-candidato a vereador e o vereador Jair Cunha (ex-MDB) ser candidato a reeleição, a deputada Josi Nunes deverá assumir o partido para unificar o grupo do PROS que já tem 23 nomes garantidos para disputar a eleição”, disse Alex.

Sobre seu futuro partidário, Jair Souza da Cunha afirmou ao Portal Atitude que ainda não decidiu para onde ir. “Hoje eu desfilei do MDB e alguns partidos estão me ligando com convite de filiação”, disse. Outro nome esperado no PROS é o do empresário e jornalista Silvério Filho (ex-PDT).

Prazo de filiações

Faltando 184 dias para as eleições, a proposta de adiamento das eleições proposto pelo senadores devido a pandemia do coronavírus não foi digerido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que manteve o calendário eleitoral das eleições municipais deste ano. Com isso, a janela partidária continua sendo para o próximo sexta-feira, 3 de abril para os vereadores que desejam mudar de agremiação sem serem penalizados e o prazo de filiação termina no próximo sábado, 04, para aos que buscam nova agremiações para concorrer as eleições municipais, conforme o calendário eleitoral.