Josi Nunes destaca dia do Agente de Saúde e Endemias e garante salário digno e abertura para o diálogo na sua Gestão

Neste domingo, 4, data em que se comemora o Dia do Agente de Saúde e Endemias, a candidata a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (Pros), e o seu vice, Gleydson Nato (PTB), destacaram a importância desses profissionais na prevenção de doenças, orientação e no cuidado com pessoas e garantiram que farão uma Gestão com diálogo aberto e salário digno para os agentes.

Por Redação

“Não é de hoje que trabalhamos juntos com os agentes comunitários de Saúde e os agentes de Endemias. Essa parceria será ainda mais forte em nossa Gestão na prefeitura de Gurupi, para que os nossos agentes trabalhem felizes, valorizados e que nossa população seja bem atendida e o nosso serviço de saúde tenha a qualidade que nossa população deseja”, afirmou Josi.

Para a candidata, é necessário que a Prefeitura abra o diálogo com os agentes e se empenhe em aprovar na Câmara Municipal a lei que regulamenta o piso da categoria. “É nosso compromisso com a categoria dos agentes de saúde e de endemias, o reconhecimento desse trabalho, com um salário digno, a abertura para o diálogo, ouvir as demandas, trabalhar em parceria. Vamos oferecer as melhores condições de trabalho, como uniformes e Equipamentos de Proteção Individual que os identifiquem, mas que lhes dê conforto e a dignidade para exercerem sua função com o orgulho e o respeito que merecem”, garante.

Como deputada federal, Josi articulou em Brasília (DF), na Câmara dos Deputados, a aprovação da lei que trata sobre os direitos desta categoria.

“Quando fui deputada federal, sempre trabalhei na defesa dos direitos dos agentes de Saúde e de Endemias. Atuei fortemente na regulamentação de vários direitos, principalmente na questão da valorização salarial. Sabemos da importância do trabalho dos agentes de Saúde e de Endemias na prevenção de doenças, na orientação, no cuidado com pessoas, e sabemos também que esses profissionais precisam ser valorizados e reconhecidos pela gestão pública”, conclui