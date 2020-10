Josi Nunes coloca campanha na rua e promove primeira 1ª Grande Reunião com a presença do governador Mauro Carlesse

Um dia após receber o importante apoio do líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), a candidata a prefeita de Gurupi pela Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes, e seu vice, deputado Gleydson Nato (PTB) farão nesta quinta-feira, 08, às 19 horas no Espaço Arena, Setor Vale do Sol, sua primeira grande reunião com a presença do governador do Tocantins, Mauro Carlesse.

por Redação

Segundo a candidata o evento seguirá todos os protocolos sanitários, em razão da pandemia da Covid-19, e será obrigatório o uso de máscara.

Na ocasião, Carlesse vai ratificar o seu apoio à candidatura de Josi e do seu vice, Gleydson Nato, rumo à Prefeitura de Gurupi. “Ter o apoio do Governador é a garantia de que vamos ter parcerias para trazer obras e investimentos para Gurupi”, afirmou Josi.

O Governador esteve presente no lançamento da candidatura de Josi à prefeita no dia 15 de setembro. O último encontro entre eles ocorreu no dia 1º de outubro quando Carlesse garantiu a Josi que vai construir uma escola de tempo integral em Gurupi.