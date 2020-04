Josi Nunes assume o PROS de Gurupi e lança Silvério Filho como pré-candidato a prefeito

Durante uma reunião no final da tarde desta terça-feira, 14, a ex-deputada federal Josi Nunes e membros da comissão provisório, entre eles o empresário Alex da Exclusiva e o vereador Jair Cunha decidiram apoiar a pré-candidatura do empresário e jornalista Silvério Filho a prefeitura de Gurupi.

por Wesley Silas

Cinco representantes do partido participaram da reunião que acontece neste momento em numa sala da Sil TV em Gurupi e foi definido o nome da ex-deputada Josi Nunes como presidente da Comissão provisória e o do empresário Alex da Exclusive como vice-presidente.

Silvério Filho é natural de Gurupi, empresário e jornalista, de família pioneira da cidade, é filho de Silvério de Souza Maciel e Iraídes Carneiro Maciel. Ele é Casado com Eliana Alencar e é pai de duas Filhas, Amanda Maciel e Silvia Maciel.

Foi diretor da CDL e também da ACIG e atualmente é vice-presidente da SICOVAR e um dos vice-presidente da Região Sul da Fecomércio.

Em 2011 Silvério filho assumiu como ancora do programa Sil Tv notícias e hoje a Sil Tv é afiliada da Band. Além da emissora Sil Tv, Silvério também é diretor presidente da Rádio SIL FM em Araguacema no Norte do Estado do Tocantins. Levando informação e entretenimento para a região através da Radio 104,9 Fm.