Jornalista Elson Caldas morre de câncer

A Secretaria de Estado da Comunicação do Tocantins, em nome de todos os seus servidores, atuais e pioneiros, lamenta, com muito pesar, o falecimento do servidor, o jornalista e repórter fotográfico Elson Pereira Caldas, na noite deste sábado, 20.

Elson Caldas é um pioneiro na Comunicação do Estado do Tocantins, sendo servidor efetivo da Secom desde 1994. Sempre muito sorridente, Elson Caldas sempre foi muito querido por todos os colegas que com ele conviveram, dos pioneiros aos mais recentes. Fica, além da saudade, o legado de um servidor que sempre lutou pela categoria e pelo crescimento do Estado, registrando e ajudando a construir a história do Tocantins.

Que nosso eterno e bondoso Deus console os corações de seus familiares, amigos e dos colegas que tiveram o privilégio de trabalhar e conhecer Elson Caldas.

Élcio Mendes

Secretário de Estado da Comunicação do Tocantins