Jonas Barros lança plano de metas e ações em Gurupi

O candidato a vereador em Gurupi, Jonas Barros (Avante), lançou recentemente seu plano para a atuação parlamentar, estabelecendo vários compromissos.

por Régis Caio

Jonas Barros disse que já está divulgando suas metas e ações de Ação Parlamentar, com o intuito de levar as pessoas ao diálogo e debate sobre as demandas de Gurupi. Filho de pioneiros da cidade, o candidato afirma que conhece a realidade da política local.

Dentre as metas estão: A aproximação com as pessoas, Cultura, Social, Infraestrutura, Produção, Transparência, Política e Servidores. “Cada tema tem sua plataforma de compromissos voltados para o desenvolvimento da nossa cidade, por isto o Jeito é Jonas”, disse o candidato.