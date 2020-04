Jonas Barros é o primeiro pré-candidato a elaborar e registrar plano de metas e ações

Em meio a debates sem propósitos em redes sociais de nomes que querem representar a comunidade na Câmara Municipal, o pré-candidato a vereador Jonas Barros (Avante) está entre os quase 200 nomes que tentarão um das 15 vagas que a Câmara de Vereadores de Gurupi oferece. “É preciso colocar o dedo na ferida, uma das fragilidades do Poder Legislativo é a distância da população”, diz Jonas Barros.

Por Wesley Silas

Jonas Barros procurou o Portal Atitude para relatar uma síntese dos motivos que ele resolveu pleitear pré-candidatura a vereador em Gurupi.

“O tempo de vida, o gosto e a experiência já acumulada em política me deu a oportunidade de ter múltiplas e inúmeras relações, muitas amizades e até adversários; com todos eles aprendo e vou observando o que é essencial para encaminhar propostas e ideias em favor dos mais de 84 mil habitantes do município de Gurupi”, explicou.

Plano de Metas & Ação

Em meio a fragilidade de propostas, Jonas Barros saiu na frente e é o primeiro a registrar em cartório um plano de meta e ações que serão apresentados à população durante a campanha.

“Na condição de pré-candidato a vereador de posse do meu plano de “Metas & Ações” relato as ideias e compromissos que assumo, além do que constitucionalmente me caberá como parlamentar municipal”, disse.

Outro ponto defendido por Jonas Barros é o fortalecimento da representatividade do Poder Legislativo municipal.

“É preciso colocar o dedo na ferida, uma das fragilidades do Poder Legislativo é a distância da população. O vereador é de longe, o agente político mais acionado pela comunidade e, nesse sentido, trago proposta de aproximação do gabinete com o cidadão”.

Gestão Laurez Moreira

Jonas Barros foi um dos principais opositores no primeiro mandato da gestão do prefeito Laurez Moreira, mas com passar do tempo se tornou um dos nomes de confiança do gestor municipal.

“Gurupi obteve importantes avanços em todas as áreas da administração na gestão Laurez Moreira; mas, é preciso continuar crescendo. Em outubro as urnas vão se abrir e o mandato só fechará após 4 anos; porém, se elegermos candidatos sem compromisso quem paga o preço é o povo, muitos que estão ai nem propostas são capazes de apresentar”.

O fortalecimento regional do poder legislativo na região sul também faz parte do Metas & Ações que será apresentado por Barros.

“Como vereador em parcerias com os demais parlamentares municipais da região Sul do estado, proponho formar uma grande frente da região para que esta ganhe porte e status junto aos nossos congressistas, com a criação de entidade que congregue os representantes do povo da Região Sul”, concluiu Jonas Barros.