Jonas Barros e Gleydson Nato se encontrarão dia 24 de março em primeira audiência no caso de ameaças com facão

O ex-vereador e presidente do Instituto de Previdência Social de Gurupi – GurupiPREV, Jonas Barros (PV) que é autor da queixa e o líder do Governo na Assembleia, deputado Gleydson Nato (PTB) estão sendo notificado pelo delegada da 4ª Delegacia de Polícia Zilvane Messias de Oliveira no inquérito que apura supostas ameaças. Os dois comentaram ao Portal Atitude sobre o caso.

por Wesley Silas

Conforme o `Boletim de Ocorrência registrado no dia 04 de janeiro, Jonas Barros comunicou na Central de Atendimento da Policia Civil de Gurupi que estaria sendo ameaçado pelo deputado Gleydson Nato via ligações telefônica de whatsapp, conforme aponta o texto transcrito do B.O. abaixo:

– Onde tu tá, que eu quere te encontrar… Tô com um facão aqui preparado pra te bater.

Conforme relatou Jonas Barros no B.O. a motivação das ameaças foi devido a uma discussão num grupo de whatsapp denominado “De Olho dos Políticos de Gurupi”. Na ocasião, Jonas Barros afirmou que desejava representar criminalmente em desfavor de Gleydson Nato.

“Eu não tive outra alternativa, a não ser representar o deputado Gleydson Nato até porque a minha intenção é evitar um transtorno maior. O moço está investido no cargo e se colocando a cima de que a situação, parece que o poder fez mal ao moço”, disse Jonas Barros.

Nesta segunda-feira, 03, o delegada Zilvane Messias marcou a audiência sobre o inquérito para o dia 24 de março, data em que os dois estarão frente a frente depois as denúncias.

“Sou um cara do bem e da paz”, Gleydson Nato

Após ser denunciado, o deputado Gleydson Nato negou ao portal Atitude que tenha ameaçado o seu ex-aliado político, Jonas Barros. Ele disse que no dia que Jonas registrou o Boletim de Ocorrência ele e sua família estariam em Juazeiro (CE).

“Ele quer politizar a situação devido ser um ano eleitoral. No dia em que ele fez este Boletim de Ocorrência eu estava em viagem com a minha família no interior do Ceará levando o meu filho no padre Cícero em Juazeiro, onde eu fui batizado. O meu pai é cearense e eu levei o meu filho Antônio que tem um ano e 10 meses para conhecer o local e ser abençoado. Não tenho e nunca tive nada contra ninguém e nunca possuí uma arma. Sou um cara do bem e da paz e não fui ouvido e nem intimado”, disse.