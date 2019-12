Jogo Solidário | Diretores dos clubes amadores de Gurupi e desportistas realizam partida solidária Avalie esse post Avalie esse post

Neste domingo (22) a partir das 8h da manhã acontece a segunda edição do evento que reúne diretores de clubes amadores e desportistas do nosso município.

por Alisson Gonçalves

A segunda edição do Diretoria Solidária acontece neste domingo (22) a partir das 8h da manhã com a participação de diretores de clubes amadores da cidade de Gurupi e também desportistas do nosso município e região.

Neste ano o evento será no Centro Olímpico Edilberto Moreira Aguiar “Centro Olímpico de Gurupi” e tanto os atletas como as pessoas que irão assistir o evento deverão contribuir com 2kg de alimento não perecível para que possa ser confeccionadas cestas básicas que serão entregues a famílias carentes de Gurupi.

Os organizadores Fagner (Carcará) e José Botelho convidam a população gurupiense para prestigiar o evento e assim ajudar a fazer um final de ano melhor para quem precisa.