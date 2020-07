Joaquim Urcino confirma pré-candidatura a prefeito de Chapada da Natividade

Uma reunião na última semana acertou os últimos detalhes. Participaram da conversa cerca de 20 pessoas entre aliados e vereadores da base.

Por Neyla Francisca

Na oportunidade Joaquim Urcino reafirmou sua pré-candidatura a prefeito e vai buscar a reeleição. Ele relatou sobre a importância do cargo, sobre as dificuldades enfrentadas durante a campanha eleitoral e também durante a gestão.

“Nesta reunião podemos perceber que o partido está unido, está coeso em uma futura candidatura própria na majoritária. Houve também novas filiações e surgiram alguns nomes de possíveis candidatos a vereador. Então vejo com alegria, com satisfação, pois isso demonstra o crescimento que estamos tendo. Obviamente que iremos conversar com outros partidos, pois sozinho ninguém trabalha”, pontuou.

O vereador Dinei do Baião (PL) considerou produtiva a reunião. “O PL está se fortalecendo cada vez mais. Já tivemos novas filiações e também reafirmamos a pré-candidatura do Joaquim Urcino para prefeito. Nós temos alguns nomes de pré-candidatos a vereador e esperamos conversar com outros partidos para definir o melhor caminho a seguir”, avaliou.

O vereador Chico Dias também afirmou o seu apoio à pré-candidatura do atual prefeito e afirma “O que mais precisamos no momento é de união entre o grupo e isso eu consigo ver, pois juntos podemos acertar algumas falhas que deixamos passar”.

Devido ao novo coronavírus, as reuniões muito comuns durante o período de campanha eleitoral que reúnem determinada quantidade de pessoas poderão ser prejudicadas devido às recomendações de saúde no combate à pandemia. Essa é uma das preocupações da vereadora e presidente da câmara de vereadores, Sueli Pinto.

“Está bem visível o problema da campanha eleitoral acontecer nesse período de pandemia. E apesar de não termos a cultura de fazer uma campanha online, acredito que juntos iremos conseguir apresentar nossas propostas a população. Não podemos é desistir, vamos trabalhar juntos para continuar oferecendo o melhor para a nossa cidade”, argumenta a vereadora de Chapada da Natividade. .

Vale ressaltar que o atual prefeito e candidato a reeleição tem o apoio de maioria dos vereadores da câmara, além do ex – vice – prefeito Eurivaldo Gonçalves, o Pastorzinho que hoje coordena a campanha.

A respeito das tensões políticas para estruturação desse projeto, o candidato contextualizou que existe um ambiente de construção, composições e diálogo, o que tem se fortalecido a cada dia, com partidos e lideranças locais.

“Entretanto, estamos vivenciando demandas importantes ligados à saúde, economia e empregos, face à pandemia da Covid-19, o que tem sido priorizado no nosso dia-a-dia. Vale ressaltar que, todas as orientações da OMS – Organização Mundial da Saúde sobre a Covid-19 foram cumpridas durante a reunião.