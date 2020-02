Jiboia é resgatada em bairro de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada via 193 para a ocorrência de captura do animal. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (31).

Por Régis Caio

O resgate foi registrado no setor Industrial. “No local encontramos uma cobra ( Jiboia) de aproximadamente 1,5 m dentro de um poço de 6 metros de profundidade. Utilizamos o cambão de captura para resgatar o animal”, informou o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo os militares o réptil foi solto em seguida em seu hábitat natural.